Battlefield 5: DICE pronta a svelare il Capitolo 6, Into the Jungle

Con un breve ma esplicativo tweet, DICE ha fatto sapere che alle 15:00 di domani 28 gennaio svelerà ufficialmente Into the Jungle, il Capitolo 6 del corposo supporto post-lancio di Battlefield 5.

Non sono stati svelati molti dettagli, ma il nome e l'immagine allegata al cinguettio, che potete visionare in calce a questa notizia, invitano i giocatori a prepararsi a combattere in una fitta giungla. L'immagine di anteprima del video di presentazione, inoltre, mostra una soldatessa con una pittura facciale che si mimetizza tra la vegetazione. DICE ha inoltre fatto sapere che trailer che andrà in onda domani alle 15:00 offrirà un assaggio dei nuovi contenuti e anche del gameplay.

Into the Jungle rappresenterà a tutti gli effetti il primo aggiornamento del nuovo anno. L'ultima grande iniezione di contenuti è avvenuta sul finire del 2019, quando, a seguito della pubblicazione di Battlefield Edizione Anno 2, sono arrivate l'espansione Guerra nel Pacifico, la mappa Isola di Wake e i server personalizzati. Battlefield 5, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.