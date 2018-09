Battlefield 5: DICE rimuoverà alcune opzioni di personalizzazione poco realistiche

Durante un recente livestream, il producer di Battlefield V ha rivelato che lo studio sta lavorando per rimuovere alcune opzioni di personalizzazione dei soldati non particolarmente gradite dalla community poichè poco attinenti con il periodo storico di riferimento.

"Abbiamo ascoltato i feedback della community, il focus di DICE per Battlefield V resta la Seconda Guerra Mondiale... ma quanto ci siamo spunti oltre? La community ci ha fatto capire di avere dei dubbi riguardo il realismo e l'autenticità di alcune opzioni di personalizzazione. Volevamo fornire ai giocatori un editor ricchissimo di possibilità ma abbiamo fatto un passo indietro in favore del realismo."

Queste le parole del produttore Andrew Gulotta, che aggiunge: "vogliamo partire con un tipo di approccio realistico... ma non tralasciamo nulla, osserveremo le reazioni dei giocatori, magari proveremo qualcosa di diverso. Possiamo inserire delle armi e se non funzionano, rimuoverle senza problemi.... niente è escluso in questo caso."

Battlefield V è atteso per il 20 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il lancio inizialmente previsto per il 19 ottobre è stato spostato per dare modo agli sviluppatori di migliorare alcuni aspetti del progetto dopo aver valutato attentamente i feedback ricevuti in fase Beta.