Battlefield 5: DICE si scusa per un fastidioso bug delle Monete Compagnia

Il nuovo meccanismo di "distribuzione di valuta ingame", infatti, consentirà ai giocatori di ottenere un maggior quantitativo di Monete Compagnia a prescindere dal livello del proprio personaggio. In questo modo, promettono gli sviluppatori di Stoccolma, sarà possibile sbloccare nuove e migliori personalizzazioni estetiche.

Se la risoluzione di questo bug richiederà del tempo, la modifica al sistema di assegnazione delle Monete Compagnia richiesta dagli appassionati sarà effettuata con la patch che accompagnerà il lancio del nuovo aggiornamento dedicato al secondo atto di Venti di Guerra di Battlefield 5 , previsto con un update gratuito per il 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

"Con ogni correzione e aggiornamento dobbiamo assicurarci che le modifiche apportate alle build (tramite aggiornamenti, ndr) o con aggiustamenti lato server non influiscano su nient'altro: la complessità del problema implica che dobbiamo muoverci con estrema cautela e rimanere diligenti nel nostro approccio", si legge nel messaggio che DICE indirizza a tutti i membri della community del loro ultimo sparatutto ad ambientazione bellica.

"Mentre continuiamo a investigare", dichiarano gli sviluppatori svedesi, "stiamo vedendo che il problema potrebbe essere correlato agli script e ai dati generati dal nostro back-end nel controllo del rank dei giocatori effettuato dal sistema alla fine di ogni round (sia in caso di vittoria che di sconfitta)".

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del subreddit ufficiale di Battlefield 5, gli autori di EA DICE ci spiegano di essere perfettamente a conoscenza del problema ma di essere ancora impegnati a capire quali possano esserne le cause scatenanti.

In previsione dell'ormai imminente pubblicazione del Capitolo 2 di Venti di Guerra , gli sviluppatori di Battlefield V si scusano con gli appassionati dell'ultimo sparatutto di Electronic Arts per un bug legato alla mancata acquisizione di Monete Compagnia da parte dei giocatori che hanno raggiunto il Rank 50 .

