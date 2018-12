Battlefield 5: DICE si scusa per la scarsa comunicazione sul cambio del TTK

L'assenza di annunci riguardanti le recenti modifiche apportate da EA DICE alle dinamiche di gioco di Battlefield V correlate al Time to Kill (TTK) ha indispettito buona parte degli appassionati dello sparatutto di Electronic Arts, specie coloro che lo hanno acquistato al lancio.

Consapevole della sconveniente situazione venutasi a creare con la folta community di Battlefield 5, il Global Community Manager Daniel Mitre è intervenuto sulle pagine del subreddit ufficiale del titolo per scusarsi con i fan attraverso una lettera aperta che spiega i motivi della scarsa comunicazione legata al cambio del TTK e anticipa alcune delle modifiche verranno apportate al gioco nel corso della prossima settimana.

"Il nostro intento era quello di migliorare il TTK prima delle festività natalizie per venire incontro alle richieste dei giocatori", spiega Mitre aggiungendo che "come molti dei nostri veterani sanno, i giochi di Battlefield si evolvono costantemente e cambiano nel tempo grazie anche alla collaborazione con la community".

"Molti preferiscono i vecchi valori di TTK e una sola playlist Conquista con le impostazioni 'Core' chiaramente non è sufficiente", conclude il dirigente di DICE spiegando che "per risolvere il problema, aggiungeremo una versione 'Core' in tutte le playlist multiplayer del gioco nel corso della prossima settimana, offrendo così una scelta più chiara tra le nuove e le vecchie impostazioni".

L'ultimo aggiornamento di Battlefield 5 dedicato al Time to Kill ha modificato in maniera sensibile il moltiplicatore di danno utilizzato per rappresentare la quantità di danni che è possibile arrecare all'avversario di turno colpendone l'alter-ego nelle diverse parti del corpo. Su queste pagine trovate una scheda esplicativa che illustra nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati dagli autori svedesi a questo particolare aspetto delle meccaniche di gioco.