Battlefield 5: DICE svela i prossimi contenuti in arrivo

DICE ha ringraziato i giocatori che hanno accolto Battlefield V in maniera estremamente calorosa, lo studio è ora impegnato non solo a risolvere i problemi tecnici segnalati dalla community ma anche a dare vita a nuovi contenuti che andranno ad arricchire il progetto Battlefield 5 .

Battlefield V è stato pubblicato nella giornata di ieri e DICE approfitta per fare il punto della situazione riguardo i contenuti in arrivo nelle prossime settimane (dal 4 dicembre) e nei primi mesi del 2019.

