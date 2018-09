Battlefield 5: Digital Foundry analizza la Beta su PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Come gira l'Open Beta di Battlefield V su Xbox One X e PlayStation 4 Pro? Digital Foundry ha testato la versione di prova dello sparatutto Electronic Arts: come se la cava il nuovo gioco DICE? Scopriamolo insieme.

Su Xbox One X la Beta utilizza una risoluzione dinamica variabile tra 1836p a 1944p, i 1260p si raggiungono solamente con il proprio personaggio a terra mentre guarda in alto in attesa dei soccorsi.

Risoluzione dinamica anche su PS4 Pro, in questo caso con un valore medio pari a 1269p, in quest'ultimo caso si segnala inoltre un'impatto visivo leggermente meno esaltante a causa della risoluzione più bassa, in ogni caso Digital Foundry afferma che "per quanto riguarda gli effetti il gioco si comporta nello stesso modo su entrambe le piattaforme e la qualità grafica percepita è quasi allo stesso livello su PlayStation 4 Pro e Xbox One X."

Prestazioni non esaltanti invece sul fronte del framerate, variabile in entrambi i casi tra i 50 e i 60 fps, valore che nelle situazioni più concitate scende fino a 45 fotogrammi al secondo su Xbox One X e 40 fps su PlayStation 4 Pro. DICE dal canto suo ha dichiarato che utilizzerà i feedback della beta per ridefinire al meglio alcuni aspetti del gioco legati al gameplay ma anche al comparto tecnico, da qui la decisione di rimandare il gioco a novembre.

Inizialmente atteso per il 19 ottobre, Battlefield V è ora previsto per il 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.