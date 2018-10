Battlefield 5: primo trailer della campagna single player!

Come promesso, Electronic Arts e DICE hanno pubblicato il primo trailer di Battlefield 5 dedicato alla nuova campagna single player ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Battlefield 5 sarà disponibile dal prossimo 20 novembre su PS4, Xbox One e PC: inizialmente previsto per il 18 ottobre, il debutto del gioco è stato rimandato di un mese per consentire agli sviluppatori di apportare alcune migliorie dopo i feedback ricevuti in occasione della Open Beta.



Oltre a includere un comparto multiplayer ancora più corposo e ricco di modalità (inclusa la nuova Firestorm ispirata ai Battle Royale), il nuovo FPS bellico di DICE vedrà il ritorno delle Storie di Guerra (War Stories), una serie di brevi campagne single player ambientate nella Seconda Guerra Mondiale.



Dal fronte norvegese al Bombardamento di Rotterdam, passando per le campagne francesi e l'esplorazione del Nord Africa, le nuove Storie di Guerra proposte da Battlefield 5 vogliono esplorare anche le battaglie meno note dello storico conflitto, permettendo ai giocatori di riviverle all'interno del gioco.



Il nuovo trailer riportato in cima alla notizia ci permette di dare uno sguardo più approfondito ai protagonisti delle War Stories e alle location che faranno da sfondo alle azioni dei giocatori. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.