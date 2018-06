Battlefield 5: un drammatico trailer per la modalità co-op Grand Operations

Nel corso dell'evento EA Play 2018 da poco iniziato in quel di Los Angeles in occasione della nuova edizione dell'E3, Electronic Arts ha mostrato un trailer cinematografico dedicato a Battlefield 5, nuovo capitolo della serie sparatutto targata DICE in arrivo a ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Il trailer, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è caratterizzato da toni drammatici ed è questa volta incentrato in modo particolare sulla modalità cooperativa Grand Operations. Questa permetterà ai giocatori di sfidarsi su quattro diverse mappe ed altrettante modalità, con l'esito di ogni battaglia che influenzerà alcuni elementi nelle partite successive. Con Grand Operations DICE vuole quindi spostare maggiormente il focus sul coinvolgimento della community, spingendo gli utenti a sfidarsi in una modalità che garantirà il massimo divertimento a tutti i giocatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Battlefield 5 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 19 ottobre 2018.