Battlefield 5: due ore di gameplay tratte dall'Open Beta del nuovo sparatutto Electronic Arts

Battlefield 5 è ora disponibile in Open Beta in accesso anticipato e per l'occasione Alessandro Bruni ha giocato in diretta con il nuovo sparatutto DICE: vediamo insieme oltre due ore di gameplay di Battlefield V.

La Beta Pubblica di Battlefield V è già disponibile per coloro che hanno effettuato il preordine del gioco, tutti gli altri potranno invece iniziare a giocare dalle 10:00 (ora italiana) di giovedì 6 settembre, il termine del test è fissato per le 16:00 di martedì 11 settembre. La Beta di Battlefield 5 permetterà di provare la modalità Conquista sulle mappe Narvik e Rotterdam, le Operazioni sulla mappa Narvik in modalità Breakthrough e Airborne. Altri contenuti potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni, inoltre non è escluso che la durata della prova possa essere estesa come capita spesso in questi casi.

Nella giornata di ieri DICE ha svelato i primi dettagli sulla modalità Battle Royale di Battlefield 5, denominata Firestorm: questa supporterà un massimo di 64 giocatori suddivisi in 16 squadre da quattro elementi, con supporto per la distruttibilità ambientale e l'aggiunta dei veicoli.

Battlefield V è atteso per il 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows, il lancio era inizialmente previsto per il 19 ottobre ma Electronic Arts ha preferito rinviare l'uscita per permettere al team di DICE di rifinire al meglio alcuni aspetti della produzione e non deludere così le elevate aspettative della community.