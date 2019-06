Battlefield 5: EA DICE illustra tutte le novità dell'update del Capitolo 4

Jaqub Ajmal, produttore di EA DICE, riguadagna le pagine del sito ufficiale di Battlefield 5 per spiegare nel dettaglio quali sono le novità del primo aggiornamento maggiore del Capitolo 4 di Battlefield 5.

Il corposo aggiornamento di BF5 promette di arricchire l'esperienza di gioco degli appassionati di sparatutto in prima persona che si stanno cimentando con le sfide del Capitolo 4: Contro Ogni Previsione. L'update in questione si premura infatti di aggiungere dei contenuti inediti per l'Armeria e la modalità Venti di Guerra, migliorando nel complesso l'offerta ludica attraverso la correzione dei bug riscontrati dagli utenti.

La modifica più importante che gli autori di EA DICE affermano di aver compiuto con il nuovo aggiornamento riguarda il superamento (si spera definitivo) del problema del calo di prestazioni che poteva verificarsi saltuariamente quando si apriva il fuoco contro i nemici o quando il proprio alter-ego si trovava sotto attacco avversario. Sempre grazie all'ultima patch vengono inoltre migliorate delle funzionalità legate all'utilizzo dei veicoli, al passaggio tra le diverse classi di soldati e nel cambio di equipaggiamenti e armi a partita iniziata.

In calce all'articolo trovate il link al sito ufficiale di Battlefield 5, attraverso il quale potrete scorrere per intero le note dell'ultima patch pubblicata su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A chi ci segue, ricordiamo infine che EA DICE dedicherà il Capitolo 5 alla Guerra del Pacifico e ci permetterà di combattere sulle spiagge e nella fitta giungla dell'isola di Iwo Jima con l'update gratuito previsto per questo autunno su PC e console.