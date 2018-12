Battlefield 5: ecco come cambia il gameplay con le nuove modifiche al TTK

La scheda informativa pubblicata su Reddit dal Global Community Manager di EA DICE Daniel Mitre conferma l'introduzione delle attese modifiche alle meccaniche sparatutto di Battlefield V correlate al Time to Kill (TTK), ossia sulla velocità con cui si viene abbattuti ingame nelle partite multiplayer.

Come potete ammirare nell'immagine che trovate in calce alla notizia, lo schema esplicativo pubblicato da Mitre mostra il nuovo moltiplicatore di danno utilizzato dalla sussidiaria di Electronic Arts per rappresentare in partita la quantità di danni che è possibile arrecare all'avversario di turno colpendone il soldato virtuale sulle braccia, sul busto (porzione inferiore e superiore), sulla testa o sulle gambe.

Il numero in rosso rappresenta il vecchio moltiplicatore: facendo un veloce raffronto tra i due valori, risulta piuttosto evidente l'impegno dei programmatori di EA DICE di ridurre la frequenza delle eliminazioni ingame all'interno delle gigantesce arene multiplayer.

Nel novero di interventi compiuti dagli autori svedesi sul TTK di Battlefield 5 troviamo inoltre una sensibile diminuzione del danno arrecato nella lunga distanza dalle pallottole sparate da armi automatiche e semi-automatiche: d'ora in avanti, quindi, occorrerà un quantitativo maggiore di colpi per mandare KO il nemico utilizzando da lontano armi come le mitragliatrici, le doppiette o i fucili d'assalto.

Nel corso delle prossime settimane capiremo quali saranno le prossime modifiche che il team di Mitre conta di attuare sul Time to Death (TTD) di Battlefield V, specie in previsione dell'ingresso della modalità battle royale Firestorm prevista per il mese di marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.