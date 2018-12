Battlefield 5: ecco tutte le novità della patch di Chapter 1 Overture

Scampato il pericolo di un rinvio a tempo indeterminato dell'aggiornamento di Battlefield V che introduce il Capitolo 1 di Tides of War, il nuovo update dello sparatutto di DICE è finalmente disponibile e porta in dote una serie di migliorie, di ottimizzazioni e di modifiche all'offerta del kolossal FPS di EA.

Le 15 pagine che compongono il changelog ufficiale dell'update 1.04 di Battlefield 5 sono la dimostrazione inequivocabile dell'impegno profuso dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts.

Oltre all'aggiunta del Capitolo 1 di Venti di Guerra, dell'atto finale delle Storie di Guerra "L'Ultimo Tiger" e di una nuova mappa per il multiplayer competitivo, l'aggiornamento dicembrino di Battlefield V introduce il Centro di Addestramento, la personalizzazione dei veicoli e le ricompense sbloccabili portando a termine determinati compiti all'interno delle arene online, di Tides of War e delle missioni singleplayer legate alle Storie di Guerra.

Non meno importanti sono poi i cambiamenti apportati all'interfaccia e al motore di gioco in generale, con interventi che si traducono in un miglioramento sensibile delle performance, dei tempi di caricamento leggermente ridotti e un ribilanciamento complessivo delle armi, dei mezzi di trasporto e dei veicoli da combattimento.

Nel corso delle prossime settimane, i ragazzi di EA DICE promettono inoltre di operare dei cambiamenti alle dinamiche sparatutto di Battlefield 5 su PC, PlayStation 4 e Xbox One legate al TTD (Time to Death) e al TTK (Time to Kill), ossia sulla velocità con cui si viene uccisi in partita e il tempo necessario per abbattere l'avversario.