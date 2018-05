Battlefield 5: emerge online la key art del nuovo sparatutto di DICE

In attesa che Electronic Arts e DICE tolgano finalmente i veli al gioco nella giornata di domani, è già emersa online la key art di Battlefield 5.

Sul titolo sappiamo ancora poco, ma l'immagine che trovate in calce alla notizia sembrerebbe confermare quanto già si supponeva, ovvero che Battlefield V ci riporterà a vivere gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. I sospetti - ormai quasi certezze - si sono moltiplicati quando nel breve teaser trailer pubblicato pochi giorni fa si sono intraviste sullo sfondo le bandiere della Gran Bretagna e della Germania Nazista.

Per quanto sull'aspetto stilistico il titolo sembra non voglia distaccarsi da Battlefield 1, DICE ha promesso di rinnovare radicalmente la serie con l'arrivo di questo nuovo capitolo. In attesa di scoprire in cosa Battlefield V saprà rinnovare, la software house svedese ha confermato il ritorno del format delle Storie di Guerra nella campagna per giocatore singolo, e della modalità Operazioni per quanto concerne il lato multiplayer online.

Lasciandovi alla visione della key art che trovate in basso, vi ricordiamo che nella Battlefield V sarà ufficialmente svelato nella giornata di domani, mercoledì 23 maggio alle ore 22:00 italiane. Vi consigliamo quindi di rimanere sulle nostre pagine per non perdervi le novità sul nuovo gioco targato DICE.