Battlefield 5: l'ultimo grande aggiornamento arriverà in estate

Gli sviluppatori di EA DICE, nella persona del Senior Producer Ryan McArthur, fissano per questa estate l'arrivo dell'ultimo "Major Update" gratuito di Battlefield 5: scopriamo le novità di gameplay in arrivo nello sparatutto per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il rappresentante della software house svedese conferma che l'attuale capitolo di Battlefield 5, Nella Giungla, giungerà a conclusione il 29 aprile nonostante le difficoltà affrontate nello sviluppo dagli autori costretti a ricorrere in maniera massiccia allo Smart Working.

Secondo quanto specificato da McArthur, il prossimo aggiornamento maggiore di Battlefield 5 dovrebbe arrivare su PC e console nel mese di giugno, anche se le tempistiche potrebbero cambiare in funzione dell'emergenza Coronavirus.

Con l'update atteso per questa estate, la dimensione sparatutto di Battlefield 5 verrà ampliata con l'ingresso di nuove armi e "modifiche ai contenuti di gioco" non meglio specificate, presumibilmente con modalità inedite sia per il comparto multiplayer classico che per le sfide battle royale del modulo Tempesta di Fuoco.

Terminata la stagione dei "Major Update", per i fan di Battlefield 5 si aprirà una nuova fase dominata dagli eventi settimanali e dalle attività a tempo: la partecipazione a queste sfide consentirà l'acquisizione di valuta ingame e punti esperienza che serviranno a sbloccare gli oggetti e gli elementi di equipaggiamento delle precedenti stagioni del titolo. Non meno importanti saranno poi gli interventi che EA DICE promette di compiere da qui in avanti per proseguire il proprio lavoro sui sistemi anti-cheat.