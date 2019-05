Battlefield 5 Firestorm: nuove aree e Loot raro con l'update del 21 maggio

A dispetto della rimozione della modalità Duo e della conseguente pioggia di critiche, i ragazzi di EA DICE confermano di voler arricchire l'esperienza di gioco degli appassionati della modalità battle royale Firestorm di Battlefield 5 con l'introduzione di una serie tutta nuova di contenuti con il prossimo update.

Il nuovo aggiornamento gratuito di Battlefield 5 sarà disponibile a partire dal 21 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il piatto forte dell'offerta ludica imbastita dagli sviluppatori svedesi sarà rappresentato dall'aggiunta di tre aree inedite nella mappa di Tempesta di Fuoco.

La prima di queste, definita Watchtowers, consiste in una serie di torri di osservazione in cemento costruite lungo la costa sud-occidentale, tra Baldr's Point e Guderos: la loro costruzione contribuisce a rivalutare l'intera area, come sottolineano gli autori di EA DICE suggerendo che questo settore sarà interessato da ulteriori modifiche e novità nel corso dei prossimi mesi.

La seconda area, Blue Forest, è una zona forestale cresciuta misteriosamente dopo le recenti attività geologiche avvenute a ovest del quadrante di Halvoy dominato dalla diga. La terza e ultima modifica alla mappa, Excavation Site, farà sorgere una gigantesca area di estrazione mineraria nella zona montuosa a sud-est della cava.

Quanto alle novità di gameplay previste da Electronic Arts, l'update del 21 maggio di Battlefield 5 Firestorm si premurerà di implementare un nuovo Tier di livello Oro per le armi, una categoria che include diversi fucili e pistole ad alto potere di arresto che sarà possibile recuperare nelle casse di bottino sparse per la mappa di Tempesta di Fuoco.