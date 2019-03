Battlefield 5 Firestorm: Guida alla modalità Battle Royale

Tempesta di Fuoco, la nuova modalità Battle Royale di Battlefield 5, è finalmente disponibile per tutti i giocatori del nuovo FPS bellico di DICE. In questa Guida vi spiegheremo come funziona, dandovi alcuni consigli utili per affrontarla al meglio.

Giocate in squadra o da soli

In Tempesta di Fuoco 64 giocatori si danno battaglia sulla terra, in mare e nei cieli nella mappa di Battlefield più grande di sempre, minacciati da un letale cerchio di fuoco che si stringe intorno a loro. Questa modalità può essere affrontata in una squadra da quattro giocatori o, se preferite, contando unicamente sulle vostre forze. In entrambi i casi, il team work sarà un elemento chiave per avere la meglio sui nemici e sulle minacce circostanti.

Muovetevi continuamente, saccheggiate e combattete uniti. In Tempesta di fuoco non esistono seconde occasioni: se morite dissanguati o giustiziati da un nemico, per voi sarà la fine e non avrete modo di rientrare in partita. Affidatevi ai vostri alleati per rianimazioni, rifornimenti, scambi di equipaggiamento e controllo degli obiettivi.

In Tempesta di fuoco potete usare qualsiasi soldato della vostra compagnia. Anche se in questa modalità tutti i vantaggi e i ruoli delle classi sono disattivati, potrete utilizzare le personalizzazioni estetiche che avete sbloccato nella compagnia.

Ingresso Forze aeree

Dopo una breve sosta nella sala d'attesa, presto vi ritroverete a sorvolare la mappa e avrete pochi secondi per decidere in quale zona atterrare insieme alla vostra squadra. Durante la caduta libera, sulla mappa saranno visibili i punti di riferimento, le postazioni rifornimenti e la stessa Tempesta di fuoco. Sulla minimappa è indicata la posizione dei vostri compagni di squadra, ognuno identificato da un colore diverso per aiutarvi a distinuerli.

Halvøy, la mappa di Tempesta di Fuoco

Halvøy è 10 volte più grande di Hamada, al momento la mappa più ampia tra quelle disponibili in Battlefield 5. Questa arena presenta 12 punti di riferimento presso cui si concentra il bottino migliore. I combattimenti avvengono prevalentemente sulla terraferma, ma potrete sfruttare anche il mare circostante o lo spazio aereo per ottenere vantaggi tattici.

State alla larga dalla Tempesta di Fuoco

L'unica zona più calda rispetto a quella in cui atterrate è quella del cerchio di fuoco che cinge l'intera mappa. Una calamità a cui nessun soldato potrà sopravvivere. Questo "tsunami di fuoco" incenerisce tutto ciò con cui entra in contatto (edifici, soldati e il terreno su cui si muovono), perciò statene alla larga. La Tempesta di fuoco compare nell'istante in cui i giocatori scendono in campo, riducendo progressivamente l'area di gioco della mappa. Questa dinamica spinge i soldati verso una zona centrale, dove i superstiti sono costretti a uno scontro inevitabile.

Andate in cerca di bottino

Sarete a mani vuote una volta atterrati su Halvøy, ma saccheggiando e depredando i nemici potrete dotarvi di un arsenale sempre più potente. In Tempesta di fuoco, ogni soldato dispone di un inventario modificato in cui inserire una combinazione di armi, munizioni e gadget. Tutte le risorse vanno acquisite direttamente sul campo di battaglia. Lo spazio è limitato: gestite al meglio il vostro inventario e condividete il bottino con i compagni di squadra.

Armi e gadget disponibili

In Tempesta di fuoco è disponibile una selezione di armi di Battlefield 5. Ogni arma appartiene a una categoria specifica, a cui corrisponde un certo tipo di munizioni: fucile, fucile a pompa, MMG, fucile di precisione e mitra. Le armi si suddividono anche in base alla rarità (comune, rara, epica): più un'arma è rara, più vantaggi garantisce. I soldati hanno a disposizione due slot per le armi primarie e un'arma da fianco.

Bouncing Betty, granate adesive e altri gadget di Battlefield 5 sono disponibili anche in Tempesta di fuoco, con alcune aggiunte esclusive. Ogni soldato inizia con quattro slot per i gadget nell'inventario: uno per gli oggetti curativi, uno per le granate e due per qualunque cosa trovi durante la partita.

Gli zaini possono aggiungere un massimo di sei slot per aumentare la capienza dell'inventario. Inoltre, tutti i soldati indossano un giubbetto corazzato potenziabile che può essere rinforzato con un massimo di tre piastre corazzate, in base al suo livello di qualità. Queste piastre proteggono dai colpi di alcune armi e dai danni esplosivi.

Mezzi da battaglia, blindati e trasporti

Non sarete costretti a fuggire dalla Tempesta di fuoco a piedi. In Tempesta di Fuoco sono disponibili 17 tipologie di veicoli, tra cui carri armati, elicotteri, auto sportive e addirittura un trattore. Tutti i mezzi di trasporto richiedono carburante e inizialmente ne disporranno in quantità limitata. Questo vale anche per le munizioni delle armi trainabili. Per fortuna, potrete fare rifornimento usando le taniche di carburante per i veicoli e le munizioni da veicoli pesanti per le armi trainabili.

Rinforzi per qualsiasi soldato

Oltre alle fiamme e ai soldati nemici, anche i rinforzi sono una minaccia (o una risorsa) da tenere sempre in considerazione. Ogni soldato può usare degli speciali lancia-bengala sparsi nella mappa per richiedere potenti rinforzi. Questi includono un attacco d'artiglieria mirato e un razzo V-1 di precisione. I rinforzi possono anche supportare la vostra squadra sotto forma di lanci di rifornimenti pieni di potente bottino (come una mitragliatrice Bren potenziata al massimo) o tramite veicoli speciali.

Per saperne di più sui futuri aggiornamenti in arrivo, potete consultare la nuova roadmap di Battlefield 5 pubblicata da Electronic Arts e DICE.