Battlefield 5 Firestorm: il nuovo update introdurrà la funzione di respawn?

L'aggiornamento che introdurrà la mappa Mercury dovrebbe apportare una importante modifica anche alla modalità battle royale di Battlefield 5. I dataminer dello sparatutto multiplayer di EA DICE riferiscono infatti di aver scovato tra i file nascosti dell'ultimo update un chiaro indizio legato alla funzione di respawn.

A voler dar retta al dataminer conosciuto su Reddit come Temporyal e alle scoperte che afferma di aver effettuato sfogliando i file inattivi dell'ultimo aggiornamento di BF5, sembrerebbe che Criterion stia lavorando per implementare una meccanica ingame che consenta agli esploratori della mappa di Halvoy di correre in soccorso dei propri compagni di squadra per rianimarli prima dello scadere di un dato lasso di tempo.

Le porzioni di codice estrapolate dall'ultimo update descrivono questa funzione come una sorta di "premio" per coloro che sapranno conquistare una determinata postazione collocata sulla mappa: solo le squadre che riusciranno a controllare questi punti strategici di Halvoy, a quanto sembra, saranno in grado di "chiamare i rinforzi" per effettuare il rischieramento in battaglia dei compagni caduti.

Naturalmente, come per ogni altro leak legato alle operazioni di datamining, non sappiamo se questa funzionalità sia destinata ad approdare su Firestorm con il prossimo aggiornamento di Battlefield 5 o se, al contrario, rappresenti un'idea accantonata dagli autori di Criterion.