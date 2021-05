Battlefield 5 gratis con PlayStation Plus: guida introduttiva alle armi

Battlefield V è uno dei giochi gratis di maggio per gli abbonati al PS Plus, e se non avete mai provato l'ultimo capitolo della serie firmata EA questa potrebbe essere l'occasione giusta. Sulle nostre pagine trovate già una guida introduttiva a Battlefield 5/a>, ma qui vogliamo parlarvi più nel dettaglio delle tante armi disponibili.

L'arsenale della Seconda Guerra Mondiale è infatti ricco e variegato, e in Battlefield V scegliere l'arma giusta è importante almeno quanto scegliere la classe giusta in Battlefield 5.

Ci sono quattro categorie di armi principali: Mitragliatrici, Mitra, Fucili a otturatore scorrevole e Fucili d'assalto; senza contare poi le armi da fianco, che includono le pistole e tutte le armi da mischia, e i fucili a pompa. In questa guida vi spieghiamo i tratti distintivi di ciascuna categoria di armi, in modo che possiate avere un'idea di come utilizzarle al meglio durante le frenetiche battaglie del multiplayer.

Mitragliatrici: una pioggia di piombo

Le mitragliatrici sono le armi distintive della classe Supporto. Possono essere leggere o medie, ma sono tutte automatiche e dotate di caricatori capienti. La loro gittata ottimale è quella media: entro 100 metri sono in grado di infliggere pesanti perdite alla squadra avversaria, soprattutto se usate da postazioni difensive. Ci sono delle differenze che è importante conoscere tra i due tipi di Mitragliatrici. Quelle leggere sono più adatte ai giocatori in movimento, la cui azione sul campo si concentra sulla conquista di obiettivi o sul supporto ai reparti corazzati. Se vi piace avanzare e costruire fortificazioni o riparare i carri armati durante l'assalto alla trincea nemica, la mitragliatrice leggera vi darà la mobilità necessaria, senza sacrificare troppa potenza di fuoco.

Le Mitragliatrici medie (chiamate anche MMG) sono più pesanti e richiedono un bipode per mirare e fare fuoco preciso. Sono armi perfette per giocare dalle retrovie ed effettuare un fuoco di soppressione continuo, grazie all'ampio caricatore e al fatto che il Supporto si rifornisce costantemente di proiettili.

Quando sparate con una Mitragliatrice, cercate si farlo da sdraiati o accovacciati per diminuire l'effetto del rinculo dell'arma. Inoltre, provate a mirare al torso del nemico: è la zona più facile da colpire e il naturale rinculo verticale di queste bocche da fuoco vi porterà a mettere a segno qualche colpo alla testa occasionale. Ricordatevi che se state sparando a dei bersagli in movimento dovrete mirare leggermente più avanti rispetto alla sua attuale posizione, in base a quanto è distante.

Fucili a otturatore scorrevole e autocaricanti

Sono le armi a lungo raggio per eccellenza. Quelli a otturatore scorrevole, come il Kar98k tedesco, sparano a colpo singolo ma infliggono danni superiori, mentre quelli autocaricanti hanno il vantaggio di poter sparare in fuoco semiautomatico. A causa della simulazione balistica realistica di Battlefield V, che porta la traiettoria dei proiettili a decadere a causa della forza di gravità e dell'attrito dell'aria, questi fucili sono tra le armi più difficili da padroneggiare. Dovrete prenderci la mano e mirare sempre un po' più avanti rispetto alla posizione del bersaglio, cercando di anticiparne i movimenti. Se ingaggiate nemici a più di 150 metri dovrete regolare l'alzo dell'arma (tenendo premuto Triangolo), a meno che non compensiate manualmente alzando la mira.

Il rinculo dei fucili a otturatore o autocaricanti non rappresenta un grande problema, ma l'oscillazione del mirino può fare la differenza tra un colpo andato a segno e un proiettile sprecato: stabilizzate la mira trattenendo il fiato con l'apposito comando (premendo L3, l'analogico sinistro) poco prima di fare fuoco per essere più precisi possibile.

Infine, un buon mirino con ingrandimento 4x o anche 6x può essere molto utile per contrastare i cecchini nemici o eliminare con un singolo colpo gli addetti alle mitragliatrici avversarie, ma fate attenzione: qualsiasi ottica con ingrandimento superiore a 2x vi renderà più facili da individuare a causa del riflesso prodotto.

Mitra

Molto diffusi soprattutto nella classe del Medico, i Mitra sono concepiti per essere letali a breve distanza. Hanno una cadenza di fuoco molto elevata in grado di devastare i bersagli vicini, ma risultano pressoché inutili per difendersi in campo aperto o contro nemici più lontani. A causa dell'elevato rateo di fuoco hanno anche un rinculo notevole, che potete contrastare muovendo verso il basso l'analogico sinistro mentre sparate; potete anche impostare la modalità di fuoco a raffica (tenendo premuto Triangolo), che vi consentirà di controllare molto meglio il Mitra durante la sparatoria. I Mitra più famosi sono lo Sten o l'MP40.Ricordate di sfruttare al meglio le specializzazioni delle armi: grazie ad esse potete modificare i vostri Mitra per renderli ancora più rapidi o aumentarne ulteriormente la cadenza di fuoco.

Fucili d'assalto

I Fucili d'assalto sono, giustamente, caratteristici della classe Assalto. Dal momento che le truppe d'Assalto devono essere, contemporaneamente, molto mobili e anche molto decisive, le loro armi sono un versatile ibrido tra mitra e mitragliatrici. Possono sparare in fuoco automatico perché hanno abbastanza munizioni, e sono quindi ideali per scontri ravvicinati, ma la loro efficacia sulla media distanza non è ridotta quanto quella dei mitra perché sono in grado di piazzare colpi letali prendendo la mira e controllando il grilletto. Insomma, non tradiscono (quasi) mai e si rivelano utili nella maggior parte delle situazioni, a patto di conoscerne bene il contraccolpo. Imparando a gestire il rinculo di uno Sturmgewehr o di un Stg sarete delle vere mine vaganti, muovendovi attraverso tutto il fronte ed eliminando una minaccia dopo l'altra.

Sommando le armi presenti in queste categorie, contiamo più di 30 bocche da fuoco primarie tra cui scegliere prima dello schieramento. Sbloccatele avanzando nei livelli di classe e provatele tutte, troverete sicuramente quella che fa per voi. Non dimenticatevi di ricorrere alla vostra Pistola se vi ritrovate nel bel mezzo di uno scontro e finite improvvisamente le munizioni dell'arma principale: lo scopo delle armi da fianco è proprio quello di salvarvi la pelle in simili situazioni d'emergenza!

Se volete impratichirvi prima di passare alle partite in multigiocatore, vi suggeriamo vivamente di giocare la campagna di Battlefield V, composta da 4 "storie di guerra" realizzate, com'è tipico della serie EA, con particolare cura.