Battlefield 5 gratis su PS Plus: aspettando Battlefield 6, ecco i 5 motivi per recuperarlo!

Mentre si susseguono senza sosta rumor e indiscrezioni legati ad un imminente reveal di Battlefield 6 a giugno 2021, i giocatori abbonati al servizio Sony possono recuperare l'ultimo capitolo della serie in maniera completamente gratuita.

La line-up di giochi inclusi gratuitamente con PlayStaiton Plus a maggio 2021 ha infatti portato Battlefield 5 sulle console degli iscritti. Esordito su PlayStation 4 e giocabile anche su PlayStation 5 grazie alle funzioni di retrocompatibilità, lo shooter cala i giocatori nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, tra diversi scenari bellici. Tra la modalità campagna e le immancabili funzionalità online, gli utenti si ritrovano a calcare i campi di battaglia della Provenza francese, ma anche di Sudan e isole del Pacifico.



In attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche distintive del nuovo Battlefield 6, atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma anche PlayStation 4 e Xbox One, la community PlayStation ha dunque l'occasione di scoprire gratuitamente la produzione DICE. Le motivazioni per dedicarsi al titolo sono del resto molteplici: il nostro Alessandro Bruni ha riassunto le 5 ragioni principali per recuperare Battlefield 5 grazie a PlayStation Plus: trovate tutti i dettagli in un ricco video dedicato, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!