Battlefield 5: Guida alla modalità Operazioni su vasta scala

Il comparto multiplayer di Battlefield 5 ha accolto la modalità Operazioni su vasta scala, rivisitazione della vecchia Operazioni di Battlefield 1 pensata per offrire battaglie ancora più grandi e intense. Ecco alcuni consigli per aumentare le vostre probabilità di vittoria in questa modalità.

Consigli generali per vincere in Operazioni su vasta scala

I Medici sono di fondamentale importanza in ogni momento della partita

Dato che la maggior parte dei combattimenti si svolgeranno a medio-corto raggio, la classe Scout sembra la meno indicata in questa modalità

Salire su un cannone antiaereo e abbattere gli aerei nemici è sempre un buon metodo per diminuire il punteggio della squadra avversaria

A volte vale la pena raggrupparsi e attaccare singolarmente ogni obiettivo

Le partite di Operazioni su vasta scala si svolgono nell'arco di quattro giorni simulati, attraverso varie modalità. Di seguito, consigli e strategie utili per avere la meglio in ogni fase della partita.

Giorno 1

I match iniziano con un team in attacco e uno in difesa. La squadra attaccante ha il compito di piazzare le bombe in quattro punti totali sulla mappa, con la squadra in difesa pronta a impedirlo. Se la squadra attaccante distrugge tutti e quattro gli obiettivi entro il tempo limite, allora otterrà un bonus per la prossima partita. Se invece fallisce, non ci sarà alcun bonus per entrambe le parti.

Giorno 2

Il secondo giorno delle Operazioni su vasta scala ci vedrà impegnati nella modalità Conquista o Prima linea. Se la squadra attaccante è riuscita a completare tutti gli obiettivi nel Giorno 1, questa riceverà diversi bonus come l'aumento dei respawn. In Prima linea entrambe le squadre lottano per il controllo di una bandiera alla volta, sbloccando la successiva per far avanzare il fronte verso la base nemica. Per saperne di più sull'altra modalità, consultate la nostra Guida alla modalità Conquista di Battlefield 5.

Giorno 3

In termini di bonus, l'esito della partita giocata nel secondo giorno non avrà nessuna influenza sul terzo. Se nel secondo giorno avete giocato alla modalità Conquista, allora nel terzo verrà proposta la modalità Prima Linea e viceversa.

Giorno 4

Il giorno conclusivo di Operazioni su vasta scala si giocherà solo se il risultato della partita è ancora in bilico. In tal caso, i giocatori saranno chiamati a vedersela in Final Stand, un letale Deathmatch a squadre senza rientri. Cercate dunque di sopravvivere il più a lungo possibile, contando sul supporto dei Medici e dei compagni di squadra. Il team work rimane una strategia fondamentale in ogni momento della partita, e sarà ancora più cruciale in questa ultima fase.