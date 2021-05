Battlefield 5, guida alle classi Assalitore, Supporto, Ricognitore e Medico

La modalità multiplayer competitiva di Battlefield V (Battlefield 5 è gratis per gli abbonati PlayStation Plus) permette agli utenti di scontrarsi insieme a decine di altri giocatori, divisi in due squadre di 32, all'interno di mappe e quasi completamente distruttibili, come da tradizione della serie.

Una volta entrati all'interno di una partita potrete unirvi ai feroci combattimenti attraverso la selezione di una tra le quattro classi base disponibili: Assalto, Medico, Supporto e Ricognitore. Ciascuna di queste classi possiede una serie di armi specifiche ed esclusive, oltre a gadget ed abilità appositamente pensati per il ruolo che un giocatore di quella classe dovrebbe assumere sul campo di battaglia.

Assalto

La classe Assalto rappresenta sostanzialmente quella che è la fanteria di linea della vostra squadra: tende ad agire sempre tra le linee nemiche utilizzando fucili d'assalto e fucili autocaricanti, armi perfette per il combattimento a corta e media distanza. Inoltre, grazie ad un'ampia selezione di gadget esplosivi, è l'unica classe davvero in grado di infliggere pesanti danni ai veicoli nemici senza dover ricorrere ad armi fisse o supporto di altri giocatori. I ruoli selezionabili per la classe Assalto sono i seguenti:

Fanteria Leggera : questo ruolo si concentra sull'aumentare complessivamente le probabilità di sopravvivenza di un assaltatore sul campo di battaglia, grazie ad un bonus alla velocità di rigenerazione della salute e alla possibilità di recuperare più munizioni dai cadaveri nemici.

: questo ruolo si concentra sull'aumentare complessivamente le probabilità di sopravvivenza di un assaltatore sul campo di battaglia, grazie ad un bonus alla velocità di rigenerazione della salute e alla possibilità di recuperare più munizioni dai cadaveri nemici. Distruttore di veicoli: questo ruolo, come dice il nome, enfatizza invece le capacità da distruttore di veicoli della classe Assalto, conferendo punti extra per la distruzione di carri e blindati nemici e fornendo un'abilità passiva che segnala automaticamente ai compagni di squadra tutti i veicoli colpiti da chi usa questo ruolo.

Medico

In Battlefield 5, a differenza dei precedenti capitoli della sega, anche chi non è medico può rianimare, ma questa possibilità è limitata ai membri del proprio team e penalizzata da un tempo di rianimazione più che raddoppiato. Ecco perché avere un buon numero medici all'interno della propria squadra è fondamentale per riuscire a portare a casa la vittoria. I medici danno il meglio di sé nel combattimento a media distanza, grazie all'uso di mitra dal rateo di fuoco estremamente rapido e fucili autocaricanti, e sono in grado di scattare rapidamente attraverso la mappa per tentare di salvare dalla morte i membri della propria squadra, distribuendo nel frattempo cure a chiunque ne avesse bisogno.

I ruoli selezionabili per la classe Medico sono i seguenti:

Medico da Campo : grazie a questo ruolo, pensato per enfatizzare la funzione curativa del medico, i giocatori otterranno punti bonus ogni qualvolta forniranno bende per curare i propri compagni. Inoltre, l'abilità passiva fornirà una maggiore velocità di corsa quando segnalerete il vostro arrivo ad un compagno a terra in attesa di rianimazione.

: grazie a questo ruolo, pensato per enfatizzare la funzione curativa del medico, i giocatori otterranno punti bonus ogni qualvolta forniranno bende per curare i propri compagni. Inoltre, l'abilità passiva fornirà una maggiore velocità di corsa quando segnalerete il vostro arrivo ad un compagno a terra in attesa di rianimazione. Medico da Combattimento: questo ruolo, come dice il nome incentrato sul combattimento, aumenta la velocità di corsa quando siete a corto di salute e aumenta la gittata d'attacco delle armi corpo a corpo.

Supporto

Il supporto è un ruolo dalla duplice natura: da un lato permette di esercitare una zona di controllo grazie all'uso di mitragliatrici medie e pesanti e di gadget esplosivi come il lanciagranate, alcuni dei quali permettono anche di infliggere danni moderati ai veicoli: dall'altro può essere utilizzato per sfoltire i ranghi nemici a cortissimo raggio all'interno di trincee o edifici grazie ai fucili a pompa. Infine, il supporto è in grado di riparare veicoli, costruire fortificazioni al doppio della velocità e costruire e riparare armi fisse come postazioni di mitragliatrici, antiaeree o cannoni anticarro.

I ruoli selezionabili per la classe Supporto sono i seguenti:

Geniere : grazie all'uso di questo ruolo la velocità di costruzione e di riparazione dei veicoli aumenterà. Inoltre, le armi fosse e quelle montate su carri e veicoli si surriscalderanno più lentamente.

: grazie all'uso di questo ruolo la velocità di costruzione e di riparazione dei veicoli aumenterà. Inoltre, le armi fosse e quelle montate su carri e veicoli si surriscalderanno più lentamente. Mitragliere: utilizzando questo ruolo il danno da soppressione da voi inflitto aumenterà, mentre quello ricevuto diminuirà. I nemici che avranno subito una soppressione completa verranno segnalati al resto del vostro team.

Ricognitore

I ricognitori agiscono dalla lunga e lunghissima distanza, cercando i propri bersagli tramite l'uso di binocoli e bengala per poi colpirli con un vasto arsenale di fucili ad otturatore scorrevole, sui quali è possibile montare ottiche con diversi livelli di ingrandimento. Questa classe è generalmente molto utile per sfoltire con precisione i ranghi della squadra avversaria e ridurne la capacità offensiva in alcuni settori strategici senza esporsi ad alcun rischio, oltre che per segnalare la presenza di avversari ai propri compagni in prima linea. I ruoli selezionabili per la classe Supporto sono i seguenti:

Cecchino : usando questo ruolo sarete in grado di segnalare automaticamente tutti i nemici colpiti, oltre a poter trattenere il respiro più a lungo per guadagnare una maggiore precisione durante il tiro.

: usando questo ruolo sarete in grado di segnalare automaticamente tutti i nemici colpiti, oltre a poter trattenere il respiro più a lungo per guadagnare una maggiore precisione durante il tiro. Pioniere: grazie a questo ruolo potrete rientrare in corrispondenza di punti di rientro posizionati da altri ricognitori non appartenenti al vostro team, mente otterrete punti bonus quando qualcuno rientrerà sui vostri punti di rientro.

Nel caso in cui siate nuovi giocatori dello sparatutto di Electronic Arts vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista delle migliori armi per iniziare a giocare in multiplayer a Battlefield V.