Battlefield 5 Guida: come vincere in tutte le mappe multiplayer

L'atteso Battlefield 5 di DICE si è presentato al lancio con otto mappe multiplayer ambientate nei fronti della Seconda Guerra Mondiale. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per vincere in ciascuna di esse, sfruttando le ambientazioni a vostro vantaggio.

Narvik

È importante notare che la parte settentrionale di Narvik si trova in cima a una collina, e che la parte meridionale si trova in fondo.

Cercate di restare nella parte settentrionale della mappa, dato che sarà più facile attaccare in discesa che in salita.

Se avete preso il punto situato sul ponte sud, provate a cecchinare dalla collina per contrastare l'avanzata dei nemici.

La maggior parte dei combattimenti si svolgerà tra i punti settentrionali e meridionali della mappa. Sfruttate questo a vostro vantaggio per aggirare il confine settentrionale della mappa e avere accesso ai punti A ed E.

Fjell 652

Fjell 652 è una mappa caotica, la maggior parte dei combattimenti si svolgono attorno a un picco di montagna.

Per avere la meglio in questa mappa dovrete giocare in modo rapido ed efficace, senza mai fermarvi nella stessa zona troppo a lungo.

Inviate due squadre su entrambi i lati della montagna, cercando di catturare i due punti mentre i nemici rimangono bloccati nel punto centrale.

Evitate di usare gli aerei in questa mappa, o di sprecare il vostro tempo cercando di abbatterli, dato che avrete finestre di tempo molto ridotte per riuscire nell'intento.

La classe Scout è la meno indicata in questa mappa. Concentratevi sulle, in particolare su quella di Assalto.

Rotterdam

La mappa di Rotterdam è piuttosto aperta, e si presta abbastanza bene all'utilizzo dei veicoli.

La casa bianca francese a nord è una roccaforte di grande importanza in questa mappa, un ottimo punto strategico su cui poter contare in qualsiasi momento. Cercate sempre di conquistarlo.

Evitate di spingere sui ponti principali di Rotterdam. Usate piuttosto i vicoli per sorprendere i vostri nemici.

I binari del treno rappresentato un ottimo tragitto da seguire per passare rapidamente da un'estremità all'altra della mappa.

A differenza di Fjell 652, la mappa di Rotterdam è un ottimo campo da gioco per i cecchini. La classe Scout in questo caso è la benvenuta.

Devastazione

Devastazione è la versione bombardata della mappa di Rotterdam, con al centro la presenza di una chiesa.

Cercate di spingere sulle strade, ottenendo una buona posizione all'esterno della chiesa.

In questa mappa i Medici sono di fondamentale importanza. Tra uno scontro e l'altro avrete molte opportunità di rianimare i compagni di squadra. Non esitate a farlo.

Anche la classe di Supporto può rivelarsi molto utile, specialmente se la vostra squadra viene respinta e costretta a difendere un singolo punto.

Acciaio Fuso

Acciaio Fuso è una delle mappe più grandi di Battlefield 5, con un ponte centrale distrutto che ne attraversa l'area centrale.

Evitate di concentrare tutti i vostri sforzi sul ponte. Attaccare dal lato del ponte dopo aver preso uno dei punti nord o a sud, invece, può rivelarsi una grande tattica.

I Medici giocheranno un ruolo fondamentale in questa mappa, soprattutto se state combattendo nei pressi del ponte.

Usate i veicoli corazzati con rapidità, cercando di trasportare nel modo più veloce possibile i vostri compagni da un punto all'altro della mappa.

Dato che i punti di Acciaio Fuso sono tutti senza copertura, chiamare l'attacco dei missili può garantirvi qualche uccisione facile.

Arras

Arras è una mappa di grandi proporzioni ambientata nelle campagne francesi, con una concentrazione di edifici presente nella zona settentrionale.

Spostarsi rapidamente tra i vari punti della mappa è la chiave per vincere, quindi assicuratevi di usare i veicoli di trasporto ogni volta che potete.

Il punto E rappresenta l'unica zona della mappa in cui è possibile accovacciarsi e difendersi. Sfruttatelo a vostro vantaggio.

Se state per attaccare il punto B, assicuratevi di passare attraverso il fiume sottostante, evitando di correre lungo la strada meridionale.

Hamada

Ci sono diverse postazioni di armi intorno ai vari punti di cattura di Hamada. Saranno molto utili per contrastare l'avanzata dei nemici.

Evitate di usare gli aerei su Hamada e, se avete intenzione di usare i mezzi, assicuratevi di salire su un veicolo di trasporto per spostarvi rapidamente tra un punto e l'altro della mappa.

Tutti i punti su Hamada sono scoperti, il che significa che potrete chiamare l'attacco dei missili per garantirvi qualche kill facile.

Aerodromo

Il punto più difficile da prendere in questa mappa è l'hangar stesso. Conquistarlo vi fornirà una grande linea di difesa.

In alternativa potete provare a intrappolare la squadra nemica all'interno dell'hangar, bombardandola con veicoli e cecchini dall'esterno.

Un'ottima tattica è prendere i due punti esterni all'hangar, e spingere verso l'interno da entrambi i lati.

Anche in questo caso, usate i veicoli per spostarvi rapidamente con la vostra squadra, in particolare per passare dalla zona meridionale a quella settentrionale dell'Aerodromo.

Seguendo i suggerimenti elencati sopra, aumenterete le vostre probabilità di vittoria nelle otto mappe multiplayer attualmente disponibili nel gioco. Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra Guida alle migliori armi di Battlefield 5.