Battlefield 5: guida alla modifica delle armi e dei veicoli

L'arsenale di armi e veicoli terrestri ed aerei che possono essere utilizzati durante le partite di Battlefield 5 è estremamente vasto e decisamente vario, e comprende diverse categorie di bocche da fuoco e mezzi differenti, adatti ad affrontare le più disparate situazioni di gioco.

A differenza di quanto accadeva nei capitoli precedenti della serie, tuttavia, in Battlefield 5 non dovrete limitarvi a modificare le armi esteticamente o solamente per quanto riguarda il mirino da utilizzare, ma potrete sbizzarrirvi con una serie di modifiche e miglioramenti ad albero. Questi potenziamenti sono disposti su quattro differenti livelli - ciascuno dei quali per essere sbloccato richiede il raggiungimento del rispettivo livello di esperienza con quella specifica arma - suddivisi tendenzialmente in due diversi rami ciascuno, e spaziano da modifiche al rinculo dell’arma ad aumenti della velocità di mira o della gittata e tanto altro, e per essere sbloccati e attivati richiedono di spendere una piccola quantità di denaro di gioco, una valuta che può essere guadagnata in molti modi in Battlefield V. Grazie a questi alberi di potenziamento sarete quindi in grado, dopo aver livellato adeguatamente una determinata arma, di creavi i vostri preset personalizzati in modo da aumentare la vostra efficacia sul campo di battaglia, ma potrete anche cambiarli e modificarli tutte le volte che vorrete senza alcun tipo di limitazione (a patto naturalmente di averli acquistati), in modo tale da potervi adattare alle esigenze di ogni partita.

Un discorso simile si applica anche a tutti i mezzi del gioco, siano essi veicoli terrestri, come carri armati e blindati più leggeri, siano essi caccia e bombardieri. Anche in questo caso, aumentando il livello del veicolo in questione ne sbloccherete progressivamente nuove possibilità di personalizzazione da acquistare la valuta di gioco, opzioni che vi permetteranno di aumentare la resistenza, la velocità oppure di modificarne l’armamento, talvolta introducendo nuove armi e funzionalità per seminare morte e distruzioni sul campo di battaglia.

Battlefield V: aumentare il livello di armi e veicoli

Per aumentare il livello di un’arma o di un veicolo, aereo o terrestre che sia, in Battlefield 5 non dovrete fare altro checon quell’arma o quel veicolo: tutti i punti che guadagnerete durante il loro utilizzo andranno a riempire la barra di progressione del livello, che una volta completa sbloccherà il livello successivo e, con esso, le relative modifiche nell’albero dei potenziamenti.