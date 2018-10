Battlefield 5: in arrivo oggi il primo trailer per la campagna single player

Con un messaggio pubblicato su Twitter, DICE ha annunciato che nel corso della giornata odierna verrà pubblicato il primo reveal trailer della campagna single player di Battlefield V.

Nel breve video possiamo vedere il doppiatore Mark Strong in sala di registrazione, alle prese con alcune esclamazioni tipiche della serie tra cui "Conquistate l'Obiettivo!" e "Ho bisogno di un Medikit!". La modalità single player di Battlefield V vedrà il ritorno delle Storie di Guerra (War Stories) che tanto successo hanno riscosso in Battlefield 1, non ci resta che attendere poche ore per saperne di più.

Battlefield 5 sarà disponibile dal 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, inizialmente previsto per il 18 ottobre, il lancio è stato rimandato di un mese per permettere al team di sviluppo di apportare alcune migliorie al progetto dopo aver valutato i feedback ricevuti in occasione della Beta.