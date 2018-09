Battlefield 5 per PS4 e Xbox One in preordine a 49,99 euro su Amazon!

Se l'Open Beta di Battlefield V attiva in questi giorni vi sta appassionando, abbiamo una buona notizia per voi. Amazon.it lo ha reso disponibile al preordine in edizione Standard a soli 49.99 euro anziché 69.99 euro, con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

Sono disponibili a questo prezzo promozionale sia la versione PlayStation 4 che quella per Xbox One. L'edizione per PC è invece prezzata a 53,99 euro, ma non è escluso che possa diminuire anch'essa nei prossimi giorni.

Prenota Battlefield 5 per PS4 (49.99 euro)

Prenota Battlefield 5 per Xbox One (49.99 euro)

Prenota Battlefield 5 per PC (53,99 euro)

Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal 20 novembre 2018, la promozione è valida per tutti i preordini effettuati su Amazon.it fino alle 23:59 del 19 novembre. Ricordiamo che in questi giorni è attiva l'Open Beta su tutte le piattaforme di gioco. Per l'occasione, Electronic Arts ha anche svelato i nuovi bonus preordine.