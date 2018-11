Battlefield 5 in regalo acquistando una scheda NVIDIA RTX

NVIDIA ed Electronic Arts hanno annunciato che tutti coloro che acquisteranno una scheda grafica della serie RTX, ovvero 2070, 2080 e 2080ti, riceveranno in regalo una copia di Battlefield V.

L'iniziativa è valida solo presso i rivenditori aderenti come AK Informatica, Drako, ePrice e Next. I codici potranno essere riscattati entro e non oltre il prossimo 31 gennaio. La collaborazione tra le due compagnie non stupisce affatto, dal momento che Battlefield V è stato uno dei primi titoli a puntare fortemente sulla supporto al DirectX Ray-Tracing, che rende l'illuminazione, i riflessi e il quadro in generale ancor più realistico che in passato.

Nella sua analisi sulle prestazioni di Battlefield V con Ray Tracing, condotta su una potentissima 2080 Ti, il nostro Alessio Ferraiuolo spiega che i benefici di questa nuova tecnologia sono innegabili, ma che bisogna ancora fare dei passi in avanti per quanto concerne le prestazioni alle risoluzioni più elevate.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Battlefield V è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il corposo piano di supporto post-lancio imbastito da DICE prevede la pubblicazione, durante la prima settimana di dicembre, dell'ultima Storia di Guerra intitolata L'ultimo Tiger e del Capitolo 1 dei Venti di Guerra. La modalità battle royale Tempesta di Fuoco e la cooperativa sono invece previste nel 2019.