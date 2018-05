Battlefield 5 includerà due tipi di valute: una 'premium' e una da guadagnare in-game

Parlando ai microfoni di Polygon, un rappresentante di Electronic Arts ha confermato che Battlefield 5 includerà due tipi di valute: una "premium", da acquistare con i soldi reali, e una in-game da guadagnare tra una partita e l'altra.

Come confermato in occasione del reveal ufficiale, del resto, in Battlefield 5 saranno presenti le microtransazioni: queste saranno limitate ai soli oggetti cosmetici, senza fornire nessun tipo di vantaggio agli utenti che decidono di mettere mano al portafogli. Adesso apprendiamo che questo genere di acquisti sarà effettuabile con la valuta "premium", una speciale moneta da acquisire tramite l'esborso di soldi reali.

Nel gioco sarà presente anche una valuta in-game, da accumulare semplicemente giocando, con la quale potremo sbloccare nuovi oggetti e pezzi di equipaggiamento per il nostro soldato. A tal proposito, Electronic Arts e DICE hanno sottolineato che Battlefield 5 permetterà un alto grado di personalizzazione del nostro personaggio, al punto che sarà quasi impossibile incontrarne due completamente uguali.

Ricordiamo che Battlefield 5 non avrà il Premium Pass ma solamente microtransazioni per gli oggetti estetici, nuove mappe e modalità verranno pubblicate gratis per tutti a cadenza regolare grazie al supporto garantito con le Tides of War. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 19 ottobre.