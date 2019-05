Battlefield 5: La modalità Duo è stata eliminata, troppi pochi giocatori

Brutte notizie per gli amanti della Modalità Duo di Battlefield 5: DICE ha deciso di rimuoverla dal matchmaking del gioco per via dello scarso interesse dimostrato dai giocatori, che dunque preferivano riunirsi in altre modalità di gioco online.

La software house aveva inserito la Modalità Duo in Tempesta di Fuoco per un periodo di tempo limitato, nonostante alcuni fan avessero chiesto che diventasse un'aggiunta permanente. Sfortunatamente però non sembra che la fanbase del gioco sia abbastanza grande da poter mantenere le tre modalità principale: solo, duo e squadre, per cui gli sviluppatori hanno confermato di averla eliminata.

"Da quando è entrata in scena abbiamo visto sempre più gente riunirsi nella modalità squadre, e sempre meno preferivano giocare Tempesta di Fuoco in duo, per cui abbiamo deciso di tornare indietro al piano originale e l'abbiamo disabilitata dal matchmaking" ha scritto DICE in un post su Reddit.

Il post continua: "Cercheremo sempre nuovi modi affinché tutti abbiate l'opportunità di godervi le nostre modalità senza compromettere l'esperienza di matchmaking per i giocatori che preferiscono giocare quelle attuali".

Niente da fare per Duo, dunque, ma non è detto che in futuro la software house non decida di aggiungere ulteriori modalità, anche solo per un periodo di prova. Che ne pensate? Condividete la decisione di DICE? Per maggiori informazioni sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Battlefield 5.