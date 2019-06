Battlefield 5: il level cap del multiplayer verrà innalzato a 500!

Battlefield 5 è in giro da un bel po' di mesi ormai, e molti dei giocatori più affezionati hanno probabilmente già raggiunto il livello massimo del multigiocatore, al momento fissato a 50. Se siete tra loro, abbiamo una buona notizia per voi: tra non molto ricevere molti altri incentivi per giocare, poiché il level cap verrà innalzato a 500.

L'aumento, decisamente consistente, entrerà in vigore durante la seconda parte del Capitolo 4 - Contro ogni previsione, che prenderà il via nel corso di questo mese (probabilmente, verrà presentato durante l'EA Play 2019). Riceverete una promozione ogni 50 livelli. Quando raggiungerete la prima, al 100°, otterrete una nuova icona del Rank Carriera, così potrete mostrare agli altri il vostro traguardo, e un nuovo Dog Tag per la compagnia. Ad ogni avanzamento di livello tra una promozione e l'altra verrete inoltre ricompensati con Gettoni Compagnia.

Ad ogni promozione, la curva degli XP viene resettata, per poi diventare più ripida man mano che vi avvicinate alla promozione successiva. Ad esempio: dal livello 49 al 50 servono 35.000 XP, mentre dal 50 al 51 ne bastano 12.000 (che sono il triplo degli XP necessari a passare dal livello 0 a 1). Tuttavia, man mano che salirete di livello, la curva diventerà più ripida, e per progredire dal 99 al 100 ve ne serviranno più dei 35.000 necessari dal 49 al 50. In sostanza, il percorso verso il livello 500 diventerà sempre più insidioso. Potete farvi un'idea più precisa guardando il grafico in basso.

Ad ogni passaggio di livello dal 50 al 70 otterrete 1.500 Gettoni Compagnia, mentre dal 71 al 100 ne riceverete 3.000. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, durante il percorso verso il livello 500 potrete collezionarne un totale di 2 milioni, semplicemente con gli avanzamenti di livello. Potrete continuare a ottenere gettoni anche dopo mediante le assegnazioni, gli ordini giornalieri e le ricompense di Venti di Guerra.

Il nuovo sistema, ricordiamo, entrerà in vigore dopo la metà del Capitolo 4 - Contro ogni previsione. Quest'ultimo introdurrà una nuova mappa greca chiamata Marita e un'area urbana perfetta per ospitare una nuova modalità basata su scontri ravvicinati 5 contro 5. Nelle scorse settimane, intanto, è arrivata la nuova mappa Mercury, mentre Firestorm ha accolto tre nuove location e le armi di classe Oro.