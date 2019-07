Battlefield 5 ai limiti del fotorealismo grazie ai tool del modder italiano Massihancer

Lo sviluppatore dilettante Giulio Maria alias "Massihancer" ci invita ad ammirare la sua versione iper realistica di Battlefield 5 su PC ottenuta con una mod grafica che rielabora alcuni dei tool più in voga tra i modder della scena.

Servendosi di pacchetti di texture 4K, di programmi come ENV e ReShade (lo stesso utilizzato per i video 4K di GTA 5 in Ray Tracing) e di modifiche compiute tramite tonemap e parametri console, il modder italiano è riuscito ad accentuare il già elevato tenore realistico dell'esperienza ludica offerta dallo sparatutto ad ambientazione storica di Electronic Arts e EA DICE.

Il doppio filmato dimostrativo confezionato da Massihancer ci permette di ammirare il livello di dettaglio raggiunto dal modder a prescindere dal contesto di gioco affrontato o dai toni predominanti della palette cromatica (freddi nelle mappe innevate e caldi nelle ambientazioni desertiche). Dal netto contrasto tra le zone illuminate e quelle in ombra alla definizione delle texture che mappano le superfici a schermo, fino ad arrivare agli effetti di post processing, ogni modifica apportata da Massihancer concorre a donare unicità all'FPS di EA.

Date un'occhiata ai video del modder italiano e fateci sapere cosa ne pensate al riguardo. Nel frattempo, vi ricordiamo che il Capitolo 5 di Battlefield 5 arriverà in autunno su PC, PS4 e Xbox One e ci porterà sulle spiagge di Iwo Jima con missioni e attività incentrate sulla Guerra del Pacifico combattuta da Stati Uniti e Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.