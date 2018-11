Battlefield 5: mappa Panzerstorm e zona di addestramento in arrivo a dicembre

Nel corso di una trasmissione andata in onda per celebrare il lancio della Deluxe Edition di Battlefield 5, DICE ha mostrato i contenuti in arrivo nel gioco a partire dal 4 dicembre.

Tanto per cominciare, verrà introdotta una nuova mappa ambientata in Belgio, denominata Panzerstorm, sviluppata con la collaborazione di DICE Los Angeles. Potete ammirarla nel video in apertura di notizia, estrapolato dalla diretta dallo YouTuber DANNYonPC. Lo stesso giorno debutterà anche la Zona di Addestramento, un luogo dove i giocatori potranno testare le armi e prendere dimestichezza con i differenti veicoli. A giudicare dal materiale video mostrato (lo trovate in basso), sarà più esteso di quello presente in Battlefield 4. DICE ha affermato che in futuro la Zona verrà ulteriormente estesa.

Il 4 dicembre verranno introdotte anche la personalizzazione dei veicoli e l'ultima Storia di Guerra, chiamata L'Ultimo Tiger. In questo capitolo della campagna i giocatori verranno calati nei panni di un soldato tedesco che metterà in seria discussione l'ideologia predominante nel suo paese. Il 6 dicembre inizierà il primo capitolo di Venti di Guerra, che introdurrà un nuovo sistema di progressione con oggetti cosmetici unici, sfide e missioni.

Una piano decisamente fitto, che nelle prossime settimane terrà la comunità davvero molto impegnata. La modalità battle royale Tempesta di Fuoco e la cooperativa Combined Arms, invece, sono attese nel 2019. Ricordiamo che Battlefield 5 debutterà ufficialmente il 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli abbonati ad Origin Access ed EA Access si sono uniti alla battaglia lo scorso 9 novembre, mentre gli acquirenti della Deluxe Edition ieri 15 novembre.