Battlefield 5: la modalità Battle Royale Firestorm arriva a fine marzo

Come promesso, con un trailer Electronic Arts e DICE hanno svelato la data di uscita di Firestorm (Tempesta di Fuoco, in italiano), l'attesissima modalità Battle Royale di Battlefield V.

Tempesta di Fuoco sarà disponibile per tutti i possessori del gioco dal 25 marzo 2019, come download gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Firestorm supporterà fino ad un massimo di 64 giocatori, come già annunciato in passato, maggiori dettagli sui contenuti della modalità Battle Royale verranno svelati più avanti, probabilmente nel corso della prossima settimana.

Battlefield V Tempesta di Fuoco è sviluppato da Criterion, studio noto per la serie Burnout e per i più recenti episodi di Need for Speed. Battlefield V non ha riscosso il successo commerciale sperato dal publisher ma la compagnia continuerà a supportare il progetto con tanti nuovi contenuti previsti almeno per tutto il 2019.



Nei giorni scorsi è trapelato un video che mostra i contenuti di Battlefield V Firestorm, questa nuova modalità multiplayer è stata pensata per ospitare un gran numero di giocatori come accade nei moderni Battle Royale stile Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, sicuramente una gradita aggiunta per i sempre più numerosi appassionati del genere.