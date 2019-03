Battlefield 5: la Modalità Battle Royale sarà presentata il 14 marzo!

Novità in arrivo per la Community Videoludica attiva su Battlefield 5: sembra infatti che l'attesa modalità Battle Royale sia finalmente in dirittura di arrivo!

Tramite l'account Twitter ufficiale del Gioco, DICE ha infatti reso noto che nel corso della giornata di domani potremo finalmente sapere qualcosa di più sulla modalità Firestorm. Quest'ultima infatti non è stata resa disponibile contestualmente alla pubblicazione del Gioco ed è tuttora attesa dai giocatori di Battlefield 5. Ebbene, il Team di Sviluppo ha intenzione di pubblicare un Reveal Trailer in data giovedì 14 marzo. Nello specifico, il cinguettio, disponibile in calce, contiene un link che rimanda al Canale Youtube ufficiale di Battlefield V ed in particolare ad un Video denominato "Official Firestorm Reveal Trailer (Battle Royale)". Quest'ultimo sarà disponibile live esattamente alle ore 14:00 di giovedì 14 marzo: siete pronti a saperne di più?



Vi ricordiamo che, recentemente, è stata resa disponibile una nuova patch di Battlefield 5, la quale ha potenziato gli shotgun e risolto numerosi bug. In chiusura, segnaliamo che la modalità Firestorm è stata recentemente oggetto di numerose indiscrezioni, in quanto alcuni rumor sembravano indicare che un presunto video della stessa fosse trapelato in rete. Ad ogni modo, per saperne di più dovremo aspettare ormai meno di 24 ore: che cosa vi aspettate?