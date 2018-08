Battlefield 5: la modalità co-op Combined Arms arriverà dopo il lancio

Come riportato sul sito ufficiale di Battlefield 5, la modalità co-op Combined Arms verrà aggiunta al comparto multiplayer del titolo in un secondo momento, dopo il lancio del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, anche la modalità Combined Arms si aggiungerà al comparto multiplayer di Battlefield 5 dopo il lancio del gioco. Lo stesso trattamento sarà riservato alla modalità Battle Royale e alla personalizzazione dei veicoli, feature che verrà resa disponibile dopo il debutto del titolo fissato per il 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Intanto ricordiamo che l'Open Beta di Battlefield 5 sarà disponibile dal 6 settembre su tutte le piattaforme. La fase di test sarà accessibile in anticipo il 4 settembre da tutti gli utenti che hanno preordinato il gioco, oppure dai membri di Origin Access Premier, Origin Access Basic o EA Access. L'Open Beta permetterà di giocare in modalità Conquista nella mappa di Rotterdam, e in modalità Conquista e Grand Operations nella mappa dell'Arctic Fjord.