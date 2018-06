Battlefield 5: la modalità Grand Operations protagonista della nostra Video Anteprima E3

In attesa che Electronic Arts sveli maggiori dettagli sulla campagna single player di Battlefield 5, a Los Angeles abbiamo potuto mettere le mani sulla modalità multiplayer co-op Grand Operations.

Vi raccontiamo le nostre impressioni in questa video anteprima dall'E3 2018: Battlefield V sembra davvero avere le carte in regola per risolvere i problemi endemici delle serie, portando con sé anche delle novità che potrebbero trasformare radicalmente l'esperienza di gioco....

Durante l'E3 di Los Angeles, DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato anche un trailer della campagna single player (denominata Nordlys War Stories), inoltre su Everyeye.it trovate anche tre video gameplay tratti dalla modalità co-op Operazioni su Larga Scala. Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal prossimo 19 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.