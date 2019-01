Battlefield 5: Noleggia un Server non rientra nelle priorità di EA DICE

Nel consueto giro di domande e risposte di Daniel Mitre con i frequentatori più assidui del subreddit ufficiale di Battlefield 5, il Community Global Manager di EA DICE ha ammesso candidamente di non ritenere essenziale l'introduzione della funzione Noleggia un Server.

Interpellato da un utente per ricevere dei chiarimenti sulla questione, Dan Mitre ha specificato che "non hai ricevuto aggiornamenti sul Rental Server Program perchè non abbiamo preso ancora una decisione all'interno del team. L'RSP ha bisogno di soddisfare gli standard qualitativi e le vostre aspettative e ciò richiede delle risorse di sviluppo".

Per il dirigente della sussidiaria svedese di Electronic Arts, "bisogna dare un senso alla cosa e considerarla sotto il profilo dell'economia di sviluppo. [...] Non vogliamo dirottare le nostre risorse di sviluppo su questo aspetto e rischiare di influenzare negativamente il nostro impegno sui contenuti maggiori e sugli altri elementi che concorrono a migliorare la 'qualità di vita' dei nostri utenti".

"Ci sono anche delle implicazioni finanziarie che vanno ben oltre il mio mandato", ha precisato il manager di DICE prima di concludere il suo discorso lasciando aperto un piccolo spiraglio per l'introduzione futura della funzione Noleggia un Server in Battlefield V, ma solo se quest'ultima dovesse risultare davvero essenziale per gli appassionati dello sparatutto di Electronic Arts su PC, PlayStation 4 e Xbox One.