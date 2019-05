Battlefield 5: Noleggio Server in arrivo dopo l'estate con Partite Private

Dopo essersi premurati di aggiungere il matchmaking per Forze Combinate, i ragazzi di EA DICE volgono il loro sguardo al futuro per ribadire la volontà di introdurre la funzione Noleggia un Server in Battlefield 5 tramite la nuova modalità Partite Private.

Il sistema delle Partite Private sostituirà la funzione Rent-a-Server dei precedenti capitoli di Battlefield e permetterà agli amministratori dei server di impostare una password di accesso, fissare il numero massimo di giocatori, inviare richieste di partecipazione, attivare il fuoco amico, scegliere le armi e gli elementi di equipaggiamento utilizzabili in battaglia, permettere o meno la rigenerazione della salute e tanto altro.

Sin dal lancio della nuova funzione, previsto per la fine dell'estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Partite Private sarà proposto in due opzioni: il primo sarà completamente gratuito per tutti i giocatori di Battlefield V e offrirà l'accesso a un set base di parametri configurabili, mentre il secondo sarà a pagamento e permetterà di impostare tutti i parametri di gioco desiderati.

Grazie a Partite Private, quindi, tutti gli utenti di BF5 potranno creare il proprio server multiplayer attraverso un servizio basato sul web (sia browser che tramite app per sistemi iOS e Android) attualmente in fase di sviluppo. Cosa ne pensate degli interventi compiuti da EA DICE per evolvere il programma Noleggia un Server? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Battlefield 5 e l'approfondimento sulla modalità Battle Royale Tempesta di Fuoco.