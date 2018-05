Battlefield 5 non avrà il Premium Pass, supporto post-lancio gratis per tutti

Dopo aver confermato il setting della Seconda Guerra Mondiale, Electronic Arts e DICE hanno annunciato che Battlefield 5 non avrà alcun Premium Pass. Il gioco riceverà comunque un supporto post-lancio grazie a Tides of War, programma che prevede l'arrivo di nuovi contenuti su tutti i fronti.

In questo modo tutti i giocatori di Battlefield 5 potranno ricevere i DLC post-lancio, senza la necessità di acquistare un Pass Stagionale come visto nel precedente capitolo della serie. Grazie a Tides of War, quindi, il gioco si aggiornerà costantemente nel tempo con l'arrivo nuovi contenuti gratuiti, andando ad espandere l'offerta ludica complessiva: si spazierà dalle nuove Storie di Guerra alle modalità di gioco inedite, passando per gli eventi a tempo e le varie mappe multiplayer rilasciate a cadenza stagionale.

Gli sviluppatori puntano a rafforzare ulteriormente la fanbase, evitando che i futuri contenuti vengano acquistati solo da una porzione dell'utenza. Dal momento che tutti gli aggiornamenti proposti con Tides of War saranno gratuiti, dunque, la community non dovrebbe più frammentarsi nel tempo come accaduto con i passati capitoli della serie.

Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Siete contenti del ritorno alla Seconda Guerra Mondiale?