Battlefield 5: la nuova mappa Mercury sarà introdotta questa settimana

DICE ed Electronic Arts hanno confermato l'arrivo di una nuova mappa in cui gli schieramenti bellici di Battlefield V potranno confrontarsi a partire da giovedì 30 maggio, quando sarà lanciato l'aggiornamento del terzo capitolo del live service Venti di Guerra.

La mappa in questione è conosciuta con il nome di Mercury, intitoalazione chiaramente tratta dall'Operazione Mercurio del 1941 in cui la Wehrmacht, ovvero le Forze Armate naziste, effettuò con successo l'invasione dell'isola di Creta. La mappa proporrà un tipo di gameplay asimmetrico, abbastanza insolito per la serie, in cui i soldati britannici combatteranno a terra e faranno forte affidamento sui carri armati, mentre i tedeschi sferreranno il loro attacco principalmente tramite le armate aeree.

DICE ha pubblicato un primo spettacolare trailer per la mappa Mercury, grazie al quale possiamo dare uno sguardo all'ambientazione in cui ci muoveremo e al nuovo tipo di gameplay che dovremo imparare a gestire.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Battlefield V è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente lo sparatutto di DICE si è aggiornato anche con la nuova patch dedicata alla modalità Tempesta di Fuoco. Passata la stagione estiva, la software house svedese ha inoltre promesso l'introduzione del noleggio dei server che permetterà di organizzare delle partite private.