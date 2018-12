Battlefield 5: la nuova patch modifica la mini-mappa e risolve diversi bug

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un nuovo aggiornamento minore per Battlefield 5, che ha risolto una serie di problematiche che minavano l'esperienza di gioco.

Questa nuova patch, innanzitutto, è intervenuta sulla mini-mappa: d'ora in avanti, i giocatori non verranno più individuati dopo aver ucciso un nemico. In aggiunta a ciò, corregge un problema per il quale i Ricognitori di livello elevato non potevano più accedere al coltello da lancio e ha modificato i tempi di respawn in alcune mappe della modalità Dominio.

Sono inoltre stati corretti dei problemi che potevano causare il blocco del gioco nel centro addestramento in squadra, nel menu Venti di guerra e durante la Storia di guerra Nordlys. Infine, si segnala la risoluzione di un bug relativo all'audio dei video di tutorial.

DICE ha dichiarato di aver già avviato i lavori in preparazione del prossimo grande aggiornamento del client, previsto per il mese di gennaio 2019. Ricordiamo che Battlefield 5 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità battle royale Tempesta di fuoco verrà resa disponibile a partire dal mese di marzo del prossimo anno. Nessuna data certa, invece, per quanto riguarda la modalità cooperativa Combined Arms.