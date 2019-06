Battlefield 5: la nuova patch sistema la progressione delle armi e un glitch di Firestorm

Nelle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per Battlefield V, il cui obiettivo principale è quello di sistemare alcuni fastidiosi problemi legati alla progressione di alcune armi e migliorare l'esperienza della battle royale.

Aggiornando lo sparatutto in prima persona all'ultima versione non riscontrerete più, ad esempio, il fastidioso problema del Tromboncino e della Carabina, i cui progressi erano bloccati per gli utenti che avevano già potenziato al massimo una delle due. Non mancano poi delle migliorie per Firestorm, tra i quali non possiamo non citare un aumento della draw distance, fondamentale per poter vedere a schermo gli altri giocatori nelle fasi di lancio, in modo tale da poter decidere attentamente il luogo nel quale atterrare. Anche il problema del loot dei giocatori che si disconnettono appena atterrati è stato risolto e ora, al momento della disconnessione, il loro equipaggiamento cade a terra e non svanisce nel nulla. Anche il glitch dell'hangar è ora un vecchio ricordo e non sarà più possibile approfittare delle compenetrazioni con alcuni oggetti per raggiungere più velocemente alcuni punti della mappa.

Se siete curiosi di scoprire ogni singola novità di questo aggiornamento vi invitiamo a leggere il changelog completo su Reddit.

Vi ricordiamo che di recente DICE ha aumentato il level cap di Battlefield V, il quale è ora fissato a 500. Seguendo inoltre la moda introdotta da Apex Legends, pare che anche nella battle royale di BFV sia in arrivo il respawn.