Battlefield 5: le nuove mappe del Capitolo 4 presentate all'EA Play 2019

Durante l'EA Play 2019 in corso di svolgimento in quel di Los Angeles mentre vi scriviamo, Ryan McArthur di DICE ha mostrato dei video gameplay tratti dalle 4 nuove mappe che verranno introdotte nel gioco nel corso del Capitolo 4 - Contro Ogni Previsione dei Venti di guerra, al via il prossimo 27 giugno.

La Battaglia di Grecia proseguirà a Marita, una mappa incentrata sulla fanteria nella quale i giocatori dovranno combattere su un versante montuoso e tra gli stretti vicoli di una cittadina rurale. In questo luogo i carri armati e mezzi aerei restano in secondo piano, anche se sono pronti a fornire supporto nelle sparatorie più intense e nelle insidiose vie acciottolate. Il gameplay, dal canto suo, è caratterizzato da una spiccata verticalità. Marita verrà introdotta nel corso del mese di luglio.

La seconda mappa presentata è Al Sundan, che sposta la guerra nei deserti del Nord Africa. Si tratta di una location molto vasta, basata sulla Storia di guerra Sotto nessuna bandiera, che valorizza il gioco di squadra basato sui veicoli e sparatorie a ogni gittata. Al Sundan debutterà il 27 giugno, ovvero il giorno stesso in cui prenderà il via il Capitolo 4 - Contro Ogni Previsione.

Infine, sono state presentate le nuove mappe per la modalità Scontri Ravvicinati: Isole Lofoten e Provenza. In questi posti gli scontri a breve distanza, com'è facile intuire, ricopriranno un ruolo fondamentale. Coesione, abilità e spirito di adattamento saranno essenziali per vincere. Il debutto di Isole Lofoten e Provenza è fissato per il mese di agosto.

Durante il Capitolo 4, inoltre, verrà innalzato il level cap a 500, saranno introdotte nuove armi, come la possente mitragliatrice media S2-200 e il fucile antimateriale Panzerbuchse, e due skin Élite, Norman Kingsley (Alleati) e Ilse Schattenwulf (Asse).