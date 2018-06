Battlefield 5: un nuovo teaser in attesa dell'EA Play 2018

Sarà Electronic Arts a tenere la prima delle conferenze previste per l'E3 2018. Nella line-up della compagnia statunitense spicca certamente il nome di Battlefield V, nuovo episodio della serie sparatutto di DICE quest'anno ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

In attesa di osservare finalmente il gioco in azione all'EA Play, Electronic Arts ha condiviso sui social network un breve teaser, che fa da assaggio a quello che vedremo il 9 giugno. Il filmato che vi abbiamo riportato in calce alla notizia è ripreso da una cutscene del gioco, che vede un soldato saltare via da un aereo in fiamme. Come nel caso del reveal trailer del gioco, si tratta dell'edizione Xbox One del titolo.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre 2018. Electronic Arts nel frattempo ha confermato che il gioco non avrà un Premium Pass, e che il supporto post-lancio sarà gratuito per tutti. Presenti invece le microtransazioni, ma solo per l'acquisto di oggetti cosmetici. DICE ha inoltre parlato della possibile implementazione di una possibile modalità Battle Royale, e confermato la nuova modalità Airborne.. Restate sulle nostre pagine per scoprire tutti i prossimi aggiornamenti sul titolo di DICE.