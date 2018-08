Battlefield 5: il nuovo trailer della GamesCom ci porta a Rotterdam

Come promesso, Electronic Arts e DICE hanno pubblicato il nuovo trailer di Battlefield 5 in vista della GamesCom 2018 di Colonia. Il filmato ci porta nelle strade di Rotterdam, dando un primo sguardo alla campagna single player ambientate in Olanda.

"Scopri l'azione di gioco e nuove mappe nel trailer ufficiale GamesCom di Battlefield 5. Dalle strade devastate di Rotterdam alle sabbie roventi del Nord Africa, Battlefield non sarà mai più lo stesso." si legge nella descrizione ufficiale del nuovo trailer di Battlefield 5, pubblicato da pochi minuti sui canali ufficiali di Electronic Arts e DICE in vista della GamesCom 2018 di Colonia.

Il filmato offre un primo assaggio delle atmosfere e dell'intensità dei combattimenti che vivremo nella campagna single player di Rotterdam, ambientata in Olanda. Con l'occasione, inoltre, possiamo dare un'occhiata alle nuove armi disponibili nel gioco, alle nuove animazioni e in generale al comparto visivo della produzione, nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sui contenuti in arrivo durante la fiera tedesca.

Nel frattempo ricordiamo che dal 14 agosto è partita la seconda Closed Alpha di Battlefield 5 su PC, permettendo agli utenti Personal Computer di tornare a testare il gioco con mano. L'uscita del nuovo FPS bellico di DICE è fissata per il prossimo 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.