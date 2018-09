Battlefield 5: il nuovo trailer festeggia l'avvio dell'Open Beta

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un nuovo trailer di Battlefield V intitolato This is Battlefield V: il video mostra nuovi dettagli sulla modalità Firestorm, sulle Storie di Guerra e sugli aggiornamenti post lancio come parte del piano Tides of War.

Una bella occasione per dare uno sguardo approfondito al nuovo sparatutto DICE in contemporanea con l'avvio dell'accesso anticipato per l'Open Beta: a partire da oggi tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco possono partecipare alla fase di test mentre per tutti gli altri l'accesso è previsto dalle 10:00 (ora italiana) del 6 settembre, la Beta Pubblica si concluderà per tutti martedì 11 settembre.

Battlefield 5 è atteso per il 20 novembre su PC, PS4 e Xbox One, inizialmente previsto per il 19 ottobre, il lancio è stato rimandato di un mese per dare modo al team DICE di rifinire al meglio alcuni aspetti del gameplay e non deludere così le altissime aspettative della community,