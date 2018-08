Battlefield 5: nuovo trailer in arrivo domani 16 agosto

Con un breve teaser pubblicato sui propri canali social, Electronic Arts e DICE hanno annunciato che domani 16 agosto verrà pubblicato un nuovo trailer di Battlefield 5, in vista della GamesCom 2018 di Colonia ormai alle porte.

Come possiamo vedere nel breve teaser riportato in calce alla notizia, il nuovo trailer di Battlefield 5 in arrivo domani è intitolato "La devastazione di Rotterdam", e con ogni probabilità getterà un ulteriore sguardo sulla campagna single player ambientata in Olanda.

Nell'attesa che Electronic Arts e DICE salgano sul palco della GamesCom 2018 per svelare nuovi dettagli sul gioco, dunque, alle 15:00 di domani 16 agosto potremo gustarci il nuovo trailer di Battlefield 5 confezionato in vista della fiera tedesca. Ricordiamo che nella giornata di ieri è partita la seconda Closed Alpha su PC, permettendo agli utenti Personal Computer di tornare a testare il gioco con mano.

Battlefield 5 è atteso in uscita il prossimo 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.