Battlefield 5: un nuovo video gameplay della versione PC con GeForce RTX 2080 Ti

NVIDIA ha pubblicato oggi un nuovo video di Battlefield V che mostra la mappa Rotterdam della sparatutto Electronic Arts in azione su PC con GeForce RTX 2080 Ti, una delle nuove schede video della famiglia RTX annunciate alla Gamescom di Colonia.

NVIDIA ha stretto una partnership con Electronic Arts per ottimizzare la versione PC di Battlefield V, la quale ricordiamo sarà compatibile sin dal lancio con la tecnologia Ray Tracing, tecnica di rendering che permette di ottenere riflessi di luce in tempo reale ed effetti grafici avanzati, tra i giochi che supporteranno il Ray Tracing troviamo (oltre al già citato Battlefield 5) anche Metro Exodus, Control, Shadow of the Tomb Raider, Assetto Corsa Competizione e Mechwarrior 5 Mercenaries. Per quanto riguarda invece la nuova GeForce RTX 2080 Ti, si tratta di una scheda che utilizza 4352 Cuda Core e dotata di 11 GB di RAM di tipo GDDR6, in vendita al prezzo consigliato di 1279 euro.

Battlefield V sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal prossimo 19 ottobre mentre la Open Beta partirà il 6 settembre su tutte le piattaforme citate. Secondo alcuni analisti, il gioco avrebbe raccolto al momento un numero piuttosto basso di preordini, fatto che però non sembra preoccupare troppo Electronic Arts, stando al parere di alcuni insider infatti la compagnia avrebbe in programma un "piano di riserva" in caso di fallimento commerciale, con un annuncio che dovrebbe stupire l'intera community di Battlefield e riportare i giocatori sul franchise.