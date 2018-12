Battlefield 5: NVIDIA e DICE aumentano le prestazioni DXR fino al 50%

Battlefield V è diventato il primo gioco a utilizzare il DXR ray tracing quando la prima versione di DXR è stata resa disponibile tramite una patch in-game. Da allora, abbiamo lavorato a stretto contatto con EA e DICE per ottimizzare rapidamente il DXR Ray Tracing in Battlefield V, migliorandone le prestazioni fino al 50%.

I giocatoricon GeForce RTX 2080 Ti saranno ora in grado di raggiungere oltre 60 FPS con una risoluzione di 1440p con DXR Raytraced Reflections impostato su Ultra quality. I giocatori con GeForce RTX 2080 saranno ora in grado di raggiungere oltre 60+ FPS con una risoluzione di 1440p con DXR Raytraced Reflections impostato su Medium quality. I giocatori con GeForce RTX 2070 saranno ora in grado di raggiungere oltre 60+ FPS con una risoluzione di 1080p con DXR Raytraced Reflections impostato su Medium quality.

Come indicato anche nelle note ufficiali di DICE sulle patch, le ottimizzazioni includono quanto segue:

Miglioramenti della stabilità con DXR Ray Tracing attivo in gioco

Miglioramento delle prestazioni di varie componenti del ray tracing

Prestazioni del ray tracing migliorate su fogliame e vegetazione

Utilizzo dei dati frame buffer, laddove applicabile, per aumentare la qualità complessiva del ray tracing

Rimossa la geometria inattiva dalle scene con ray tracing

Risolto il bug dell’impostazione di qualità media ch non veniva applicata correttamente

Game Ready e ottimizzazioniper il DXR in Battlefield V

I giocatori GeForce sono pronti oggi con un nuovo driver Game Ready per Battlefield V Tides of War Chapter 1: Overture. Questo driver fornirà inoltre la migliore esperienza di gioco nell'imminente patch di World of Warcraft: Battle for Azeroth con prestazioni DX12 migliorate, anche su Just Cause 4.

Disponibili prima o dopo il giorno del lancio, i driver NVIDIA Game Ready offrono la migliore esperienza per i giocatoriGeForce grazie all’opera degli ingegneri NVIDIA che lavorano fino all'ultimo minuto possibile per ottimizzare le prestazioni e per garantire un gameplay perfetto. E come ulteriore verifica della qualità, ogni driver Game Ready è certificato WHQL da Microsoft.

Il lavoro del nostro team di driver non finisce con il lancio di un gioco. Lavorano instancabilmente per continuare a migliorarne le prestazioni anche dopo il lancio. I frutti del loro lavoro possono essere visti con i miglioramenti delle prestazioni in Battlefield V, migliorando le prestazioni fino al 50% con DXR Ray Tracing attivo, a seconda della GPU e della configurazione che si sta testando.

Le GPU NVIDIA GeForce RTX offrono ai giocatori l'esperienza definitiva di Battlefield V su PC.