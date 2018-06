Battlefield 5: NVIDIA diffonde un nuovo video gameplay

EA Play 2018 è terminato da pochissimo, ma arrivano già ulteriori informazioni sui giochi presentati nel corso della conferenza di Electronic Arts: nell'ultim'ora NVIDIA ha diffuso un nuovo video gameplay dedicato a Battlefield 5, il nuovo sparatutto targato DICE.

Durante la conferenza di EA Play 2018 Battlefield 5 è comparso con un breve trailer, ma DICE non ha mostrato lunghe sessioni di gameplay: fortuna che ci ha pensato NVIDIA, diffondendo in Rete un video gameplay dedicato al nuovo episodio della serie sparatutto. Il video è sponsorizzato, peraltro, da celebri video giocatori pro come JackFrags, Westie e Flakfire.

Ricordiamo che Battlefield 5 uscirà il 19 ottobre per PS4, Xbox One e PC. Il gioco ci porterà nel cuore della Seconda Guerra Mondiale: durante la conferenza di Electronic Arts sono stati diffusi nuovi dettagli sul gameplay del titolo, tra modalità co-op e la conferma che il team sta pensando di aggiungere la modalità Battle Royale.