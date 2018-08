Battlefield 5: Nvidia mostra i benefici grafici del Ray Tracing di RTX

Per dimostrare le potenzialità delle nuove GPU RTX, Nvidia ha pubblicato un nuovo video di Battlefield 5 in cui vengono evidenziati i benefici grafici del Ray Tracing. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Le nuove GPU della serie RTX 2000 di Nvidia sono state progettate pensando al Ray Tracing, una tecnica di rendering che consente riflessi di luce in tempo reale ed effetti cinematografici nei giochi. Il nuovo video di Battlefield 5 pubblicato da Nvidia mette a confronto la resa grafica del gioco con il Ray Tracing attivato e disattivato, permettendo di farci un'idea concreta sui benefici grafici ottenibili nel gioco.

Nel filmato possiamo notare una grande varietà di riflessi sulle superfici, con una resa ancora più impressionante delle esplosioni e degli effetti di luce. Il Ray Tracing potrebbe segnare un grande salto per la qualità grafica dei giochi: al momento tra i titoli che lo supporteranno ufficialmente troviamo Battlefield V, Assetto Corsa Competizione, Control, Enlisted, Justice, Atomic Heart, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH e Shadow of the Tomb Raider.

Cosa ne pensate dei benefici grafici garantiti dal Ray Tracing? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal prossimo 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.